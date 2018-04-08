Batman Petrol 1 - Bergama Bel. 1
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Batman Petrol ile Bergama Bel. Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Atilla Erel, Erman Taşkın, Halil Aşut, Hakan Soylu, Emre Aydın, Veysel Karadağ (85' Yunus Emre Arslan), Hasan Kılıç (62' Kaan Çebi), Samed Kartal, Reha Kurt
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş, Metehan Çakal, Tuncer Baysal, Mehmet Tatlı (46' Hacı Ömer Doğru), Hakan Sayar, Emre İşçiler, Berk Baran, Sercan Karagöz, Zafer Çevik (87' Jiyan Yavuz), Tufan Deniz Gelen
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Özcan, Hüseyin Can, Ali Rıza Öztürk, Alim Kandemir
Goller: DK 35: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 40: Emre Aydın (Batman Petrol)
Sarı Kart: DK 63: Emre Aydın (Batman Petrol)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.