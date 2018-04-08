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Batman Petrol 1 - Bergama Bel. 1
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BATMAN PETROL 1 - BERGAMA BEL. 1

Batman Petrol 1 - Bergama Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Batman Petrol ile Bergama Bel. Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Batman Petrol 1 - Bergama Bel. 1

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Batman Petrol ile Bergama Bel. Batman 16 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Batman Petrol: Ahmet Taş, Celal Aras, Atilla Erel, Erman Taşkın, Halil Aşut, Hakan Soylu, Emre Aydın, Veysel Karadağ (85' Yunus Emre Arslan), Hasan Kılıç (62' Kaan Çebi), Samed Kartal, Reha Kurt

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Bergama Bel.: Cantuğ Temel, Semih Durmuş, Metehan Çakal, Tuncer Baysal, Mehmet Tatlı (46' Hacı Ömer Doğru), Hakan Sayar, Emre İşçiler, Berk Baran, Sercan Karagöz, Zafer Çevik (87' Jiyan Yavuz), Tufan Deniz Gelen

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Hakem: Burak Özcan, Hüseyin Can, Ali Rıza Öztürk, Alim Kandemir

Goller: DK 35: Semih Durmuş (Bergama Bel.), DK 40: Emre Aydın (Batman Petrol)

Sarı Kart: DK 63: Emre Aydın (Batman Petrol)

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İşte Batman Petrol - Bergama Bel. maçında ilk 11'ler
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Bergama Bel. 1 - Manisa BŞB.SK 2
Bayburtspor 3 - Batman Petrol 1
Bayburtspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bergama Bel. - Manisa BŞB.SK maç kadroları belli oldu...
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