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Sivas Belediyespor 0 - Etimesgut Bld. 0
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SİVAS BELEDİYESPOR 0 - ETİMESGUT BLD. 0

Sivas Belediyespor 0 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Bld. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sivas Belediyespor 0 - Etimesgut Bld. 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Bld. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Ali Aydın, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Seyid Ahmet Han, Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Hakan Yağmurkaya (76' İlker Sayan), Ozan Kılıçoğlu (68' Niyazi Batuhan Salman), Feyyaz Belen, Eren Görür (56' Sinan Akaydin)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Sabri Turgut, Fatih Selimhan Solmaz, Ömer Esenkaya, Erçin Ilgaz (83' Emrah Bozkurt), Caner Yılmaz, Alaettin Batuhan Tur, Halil İbrahim Can, Eser Yayla, Mehmet Fuat Gölbaşı (88' Muhammet Emre Kalkan), Mehmet Bektaş (72' Mehmet Atik)

Teknik Direktör: Aykan Atik

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Aykut Onar, Armağan Çekinmez, Cihan Ataş

Sarı Kartlar: DK 19: Erçin Ilgaz (Etimesgut Bld.), DK 56: Nuri Melih Mursal (Sivas Belediyespor), DK 60: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 61: Fatih Selimhan Solmaz (Etimesgut Bld.), DK 67: Mehmet Fuat Gölbaşı (Etimesgut Bld.), DK 74: Hakan Yağmurkaya (Sivas Belediyespor), DK 90: Muhammet Emre Kalkan (Etimesgut Bld.), DK 90: Seyid Ahmet Han (Sivas Belediyespor), DK 90: Halil İbrahim Can (Etimesgut Bld.)

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Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Etimesgut Bld. 7 - Mersin İdmanyurdu 1
Menemen Bel. 1 - Sivas Belediyespor 1
Etimesgut Bld. - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
1
Menemen Bel. - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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