Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Aydınspor 1923 0
TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Aydınspor 1923 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Emrah Yollu, Mert Öner (46' Yılmaz Lüle), Onur Demir, Deniz Yanılmaz, Recep Metin, Fırat Bozkurt, Semih Mustafa Usta (83' Mehmet Arı), Onur Erdem Günel (86' Aykut Çakay)
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Aydınspor 1923: Engin Tuna, Ramazan Karaca (79' Emre Akbulut), İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Tuncay Kılıç, Artun Kütükçü (72' Hasan Gündem), Yusuf Yıldırım, Emre Yıldırım, Habib Uzun
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hasan Kaçar, Ali Kılıç, Ramazan Ufuk Avdaş, Berkay Şenyel
Gol: DK 16: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 29: Emrah Yollu (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 38: Ramazan Karaca (Aydınspor 1923), DK 42: Ömer Serbest (Aydınspor 1923), DK 69: Yılmaz Lüle (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 71: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923)
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