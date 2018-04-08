Atiker Konyaspor 5 - Demir Grup Sivasspor 0
Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 5-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner (83' Orkan Çınar), Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Moryke Fofana (79' Volkan Şen), Deni Milosevic, Samuel Eto'o (76' Adis Jahovic)
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Mattias Bjarsmyr, Auremir Dos Santos, Hakan Bilgiç, Robinho (46' Henri Saivet), Delvin Ndinga (68' Sergio Rochet), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Thievy Bifouma, Arouna Kone (73' Muhammet Demir)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Çınar
Goller: DK 16: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 59: Mehdi Bourabia (Atiker Konyaspor), DK 69: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), DK 75: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), DK 87: Volkan Şen (Atiker Konyaspor)
Sarı Kart: DK 10: Ali Turan (Atiker Konyaspor)
Kırmızı Kart: DK 66: Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)
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