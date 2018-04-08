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Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Bursaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, William Paul Ekong, Moussa Sow

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Kasımpaşa: Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Eray Birniçan, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Tokat

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