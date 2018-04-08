Bursaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Bursaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Jıres Kembo Ekoko, Aziz Eraltay, Abdullahı Shehu, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Ndubısı Mıkel Agu, William Paul Ekong, Moussa Sow
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Kasımpaşa: Kenneth Josıah Omeruo, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Eray Birniçan, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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