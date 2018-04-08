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İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Alanyaspor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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