İşte Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Alanyaspor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 28. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Ioannıs Manıatıs, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Olcan Adın, Danıel Alexander Larsson, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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