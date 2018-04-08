Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1
TFF 1.Lig 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu (85' Furkan Şimşek), Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Recep Niyaz (77' Lincoln Henrique), Süleyman Koç (77' Özgür Çek), Robin Yalçın, Braian Samudio, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Hürriyet Güçer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz (74' Fıratcan Üzüm), Bruno Mezenga
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Erdem Bayık, Kadir Sağlam
Goller: DK 1: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 9: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 45: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 65: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 84: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)
Sarı Kart: DK 45: Bilal Aziz (Eskişehirspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.