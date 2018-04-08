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Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 4 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor 4 - Eskişehirspor 1

TFF 1.Lig 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-1 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mauricio Ramos, Mehmet Uslu (85' Furkan Şimşek), Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak, Recep Niyaz (77' Lincoln Henrique), Süleyman Koç (77' Özgür Çek), Robin Yalçın, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Hürriyet Güçer, Kaan Kanak, Hasan Ayaroğlu, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz (74' Fıratcan Üzüm), Bruno Mezenga

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Erdem Bayık, Kadir Sağlam

Goller: DK 1: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 9: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 45: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 65: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 84: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kart: DK 45: Bilal Aziz (Eskişehirspor)

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