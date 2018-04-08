Boluspor 2 - Elazığspor 0
TFF 1.Lig 30. haftasında Boluspor ile Elazığspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 2-0 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, İshak Çakmak, İrfan Başaran (68' Chukwuma Akabueze), Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin (83' Özgür İleri), Melih Okutan, Sefa Yılmaz (46' Rydell Poepon)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Serkan Kurtuluş (23' Adem Alkaşi), Sezgin Coşkun, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Muhammed Ildiz, Andreas Tatos (72' Kadir Bekmezci), Mertan Caner Öztürk, Halil İbrahim Pekşen (63' Ioan Hora), Lamine Diarra
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı, Ramazan Keleş
Goller: DK 76: Melih Okutan (Boluspor), DK 80: Melih Okutan (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Melih Okutan (Boluspor), DK 27: İshak Çakmak (Boluspor), DK 60: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor)
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