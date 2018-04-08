İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Samsunspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 30. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Jean-jacques Bougouhı, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç, Yiğit Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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