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İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 30. haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Samsunspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Samsunspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 30. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Samed Hakan Kılıç, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Besim Durmuş

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Jean-jacques Bougouhı, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç, Yiğit Arslan

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