Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Mehmet Albayrak, Sercan Kaya, Feridun Kıroğlu, Ömer Kahveci, Fevzi Özkan, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
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Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Burak Çolak, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş
Teknik Direktör:
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Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Hakan Yoldaş, Mehmet Ali Özer
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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