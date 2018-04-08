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Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...
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ŞANLIURFASPOR - HACETTEPE SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Şaban Özel, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Mehmet Albayrak, Sercan Kaya, Feridun Kıroğlu, Ömer Kahveci, Fevzi Özkan, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hacettepe Spor: Alaaddin Okumuş, Mahmut Bilir, Serdarcan Eralp, Berat Aydoğdu, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Çolak, Burak Çolak, Soner Dikmen, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş

Teknik Direktör:

Hakem: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Hakan Yoldaş, Mehmet Ali Özer

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