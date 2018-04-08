K.Maraşspor - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak K.Maraşspor - Pendikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Mesut Balkan, Evren Kilarci, Ramazan Kahya, Aytürk Halil Hocaoğlu, Cemal İşleyen, Devrim Taşkaya, Burak Saban, Ramiz Ok, Emin Aladağ, Yakup Ramazan Zorlu, Eser Akbaş
Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan
Haberleri İstatistikleri
Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Mahmut Caner Alioğlu, Okan Yıldız
Teknik Direktör: Serhat Güller
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Cankut Gönenç, Emin Barlas, Erhan Kutlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.