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K.Maraşspor - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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K.MARAŞSPOR - PENDİKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

K.Maraşspor - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında K.Maraşspor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K.Maraşspor - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak K.Maraşspor - Pendikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Aydın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Evren Kilarci, Ramazan Kahya, Aytürk Halil Hocaoğlu, Cemal İşleyen, Devrim Taşkaya, Burak Saban, Ramiz Ok, Emin Aladağ, Yakup Ramazan Zorlu, Eser Akbaş

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Pendikspor: Süheyl Çetin, Berk Neziroğluları, Fatih Cerlek, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Erdinç Pekgöz, Erol Yükseker, Azad Filiz, Emre Aydın, Mahmut Caner Alioğlu, Okan Yıldız

Teknik Direktör: Serhat Güller

Hakem: Mustafa Aydın, Cankut Gönenç, Emin Barlas, Erhan Kutlu

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0
Pendikspor - Z. Kömürspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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