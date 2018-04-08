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İşte Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE Z. KÖMÜRSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Z. Kömürspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karaelmas K.köksal

Z. Kömürspor: Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Kamil İçer, Hasan Küçcük, Onur Eriş, Hüseyin Yılmaz, Raşit Sevindir, Reşo Akın, Semih Beyaz, Sinan Ören, Furkan Demir

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Kağan Söylemezgiller, Yiğitcan Gölboyu, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Zahit Fındık, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü

Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan

Hakem: Selim Özen, Barış Çardaklı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Levent Aktan

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Niğde Belediyespor 0 - Gümüşhanespor 1
Pendikspor 1 - Z. Kömürspor 0
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