İşte Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Z. Kömürspor - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Karaelmas K.köksal Stadyumunda oynanacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karaelmas K.köksal
Z. Kömürspor: Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Kamil İçer, Hasan Küçcük, Onur Eriş, Hüseyin Yılmaz, Raşit Sevindir, Reşo Akın, Semih Beyaz, Sinan Ören, Furkan Demir
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
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Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Serhat Mermer, Benjamin Fuchs, Kağan Söylemezgiller, Yiğitcan Gölboyu, Muharrem Doğan, Mehmet Cansın Çiçek, Zahit Fındık, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Barış Çardaklı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Levent Aktan
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