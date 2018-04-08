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İşte Altay - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - KARŞIYAKA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Karşıyaka maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Altay ile Karşıyaka arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Karşıyaka maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Murat Uluç, İbrahim Ferdi Coşkun, Necdet Kaba, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Murat Türkkan, Doğan Karakuş, İhsan Furkan Deniz, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Hakan Kuş, Onur Kıntaş, Doğukan İnci, Görkem Ali Kınay

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Yasin Kol, Ersin Erbay, Ali Can Alp, Sinan Özcan

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
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