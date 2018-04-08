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Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BUGSAŞ SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Nazilli Belediyespor ile Bugsaş Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Mert Er Estik, Nuh Aşkın, Görkem Bitin, Onur Karakabak, Mert Çapar, Onur Bulut

Teknik Direktör: Ahmet Yavuz

Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, Harun Aydın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Turgut Selim Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Hakem: Adem Sarıtaş, Bülent Uludoğan, Gökhan Coşar, Egemen Artun

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Karşıyaka 4 - Nazilli Belediyespor 1
Bugsaş Spor 0 - Şanlıurfaspor 0
İşte Karşıyaka - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler
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