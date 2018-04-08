Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Bugsaş Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Adem Sarıtaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Bora Yelken, Mehmet Ersavaş, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Mert Er Estik, Nuh Aşkın, Görkem Bitin, Onur Karakabak, Mert Çapar, Onur Bulut
Teknik Direktör: Ahmet Yavuz
Haberleri İstatistikleri
Bugsaş Spor: Rıza Efendioğlu, Kerem Gülbahar, Harun Aydın, Cebrail Karayel, Sinan Kurt, Ömer Bozan, Samet Yalçın, Erkan Taşkıran, Turgut Selim Özdemir, Mustafa Çeçenoğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör: Mustafa Özer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Bülent Uludoğan, Gökhan Coşar, Egemen Artun
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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