A. Selçukspor - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak A. Selçukspor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Bş Bld Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bş Bld Atatürk
A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, Ayberk Altan, Ali Yaşar, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Muhammed Öztürk, Tufan Zahid Arslan, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, İsmail Düzgün, Tolgahan Erbay, Hüseyin Eray Karataş
Teknik Direktör: Tahir Şems Önal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Abar, Boran Turhan, Emre Doğu, Sefa Can Meral
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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