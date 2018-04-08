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A. Selçukspor - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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A. SELÇUKSPOR - SİLİVRİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

A. Selçukspor - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında A. Selçukspor ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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A. Selçukspor - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak A. Selçukspor - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Bş Bld Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Abar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bş Bld Atatürk

A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Sertan Yiğenoğlu, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, Ayberk Altan, Ali Yaşar, İbrahim Serdar Aydın, Ahmet Önay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Yunus Yaşar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Muhammed Öztürk, Tufan Zahid Arslan, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, İsmail Düzgün, Tolgahan Erbay, Hüseyin Eray Karataş

Teknik Direktör: Tahir Şems Önal

Hakem: Emre Abar, Boran Turhan, Emre Doğu, Sefa Can Meral

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Sakaryaspor 2 - A. Selçukspor 1
Silivrispor 0 - Fatih Karagümrük 0
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