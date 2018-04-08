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Orhangazispor - Y.Altındağ Bel. maç kadroları belli oldu...
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ORHANGAZİSPOR - Y.ALTINDAĞ BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Orhangazispor - Y.Altındağ Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Orhangazispor ile Y.Altındağ Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Orhangazispor - Y.Altındağ Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Orhangazispor ile Y.Altındağ Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Orhangazi İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Cindemir yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Orhangazi İlçe

Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Hasan Kul, Emre Aktaş, Yunus Emre Mest, Mustafa Demir, Alperen Topçular, Yunus Topcu, Abdülkerim Kılıç, Gökhan Öztürk, Muammer Erdoğdu, Duhan Çağlar Akdağ

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Y.Altındağ Bel.: Oktay Kancı, Emrah Sürücü, Salih Yurt, Bülent Kalecikli, Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Emre Gürbüz, Mustafa Gürbüz, Barış Çiçek, Ercan Güneri, İsmail Sevindi

Teknik Direktör:

Hakem: Volkan Cindemir, Mürvet Yavuztürk, Mustafa Zıvalı, Tuğrul Akkoyun

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