Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Sivas Belediyespor: Nuri Melih Mursal, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu, Hüseyin Bak, Eren Görür, Hakan Yağmurkaya, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Fuat Gölbaşı, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Bektaş, Hasan Sürmeli
Teknik Direktör: Aykan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Aykut Onar, Armağan Çekinmez, Cihan Ataş
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