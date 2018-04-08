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Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
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SİVAS BELEDİYESPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sivas Belediyespor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Sivas Belediyespor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Sivas Belediyespor: Nuri Melih Mursal, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu, Hüseyin Bak, Eren Görür, Hakan Yağmurkaya, Tunay Acar, Ali Aydın, Serkan Demirol, Seyid Ahmet Han

Teknik Direktör: Cevat İrez

Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Halil İbrahim Can, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Alaettin Batuhan Tur, Mehmet Fuat Gölbaşı, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Mehmet Bektaş, Hasan Sürmeli

Teknik Direktör: Aykan Atik

Hakem: Mustafa Kürşad Filiz, Aykut Onar, Armağan Çekinmez, Cihan Ataş

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Etimesgut Bld. 7 - Mersin İdmanyurdu 1
Menemen Bel. 1 - Sivas Belediyespor 1
Etimesgut Bld. - Mersin İdmanyurdu maç kadroları belli oldu...
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