﻿
Tokatspor - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

TOKATSPOR - KOCAELİ BİRLİK SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tokatspor - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tokatspor ile Kocaeli Birlik Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

169 Okunma

Tokatspor - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tokatspor ile Kocaeli Birlik Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Gaziosmanpaşa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sezer Yalçın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gaziosmanpaşa

Tokatspor: Hasan Erbey, Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Alperen Pak, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Recep Türköz, Hakan Ateş, Akın İsmail Köroğlu

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Kemal Kazan, Emrecan Yıldızhan, Özgür Altunışık, Enes Çidemli

Teknik Direktör:

Hakem: Sezer Yalçın, Ferhat Dalgıç, Hasan Erdoğan, Hakan Ülker

﻿

Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Kocaeli Birlik Spor 1 - Hatayspor 6
İşte Kocaeli Birlik Spor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Eyüpspor 3 - Tokatspor 1
Eyüpspor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿