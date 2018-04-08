Tokatspor - Kocaeli Birlik Spor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tokatspor ile Kocaeli Birlik Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Gaziosmanpaşa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sezer Yalçın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gaziosmanpaşa
Tokatspor: Hasan Erbey, Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Yaşar Yurduseven, Ercüment Eray Ataklı, Alperen Pak, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Recep Türköz, Hakan Ateş, Akın İsmail Köroğlu
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Berat Demir, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Talha Özler, Kemal Kazan, Emrecan Yıldızhan, Özgür Altunışık, Enes Çidemli
Teknik Direktör:
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Hakem: Sezer Yalçın, Ferhat Dalgıç, Hasan Erdoğan, Hakan Ülker
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