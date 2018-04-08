Tuzlaspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tuzlaspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Tuzla Belediye
Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Lider Koç, Mehmet Çakır, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Mert Kula, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Tolga Sancak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.