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Tuzlaspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...
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TUZLASPOR - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tuzlaspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tuzlaspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Tuzlaspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tuzla Belediye

Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Emre Keleşoğlu, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Lider Koç, Mehmet Çakır, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Mert Kula, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Önder Yılmaz, Tolga Sancak

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