Afjet Afyonspor - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Afjet Afyonspor ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Timuçin Aşcıgil, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Amed Sportif: Ercan Çapar, Timur Kosovalı, Fatih Kılıçkaya, Muhammed Burak Taşdemir, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, İbrahim Sürgülü, Muhammet Sercan Türkeri, Mansur Çalar, Muhammet Yılmaz, Zülküf Özer
Teknik Direktör:
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Hakem: Sinan Dereci, Yakup Bulut, Anıl Usta, Muhammetali Metoğlu
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