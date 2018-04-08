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Afjet Afyonspor - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - AMED SPORTİF MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Afjet Afyonspor ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Afjet Afyonspor ile Amed Sportif arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Sinan Dereci yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Timuçin Aşcıgil, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan, Bekir Demircan, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Erdi Zengin

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Amed Sportif: Ercan Çapar, Timur Kosovalı, Fatih Kılıçkaya, Muhammed Burak Taşdemir, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, İbrahim Sürgülü, Muhammet Sercan Türkeri, Mansur Çalar, Muhammet Yılmaz, Zülküf Özer

Teknik Direktör:

Hakem: Sinan Dereci, Yakup Bulut, Anıl Usta, Muhammetali Metoğlu

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Sancaktepe Bel. 2 - Afjet Afyonspor 0
Bucaspor 1 - Amed Sportif 1
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