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İşte Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE KASTAMONUSPOR 1966 - SANCAKTEPE BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Sancaktepe Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Karatutlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kastamonu Gazi

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Youssef Yeşilmen, Muhammet Haşim Çoban, Savaş Tağa, Seydi Kayasoy, Mustafa Pınar, Salih Sefercik, Ferit Erişçi

Teknik Direktör:

Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Yener Demirci, İlker Avşar, Melık Derın, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Samet Akaydin

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Hakem: Ali Karatutlu, Aykut Küçük, Cemil Tunç, Saddam Doğu Yılmaz

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Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Sancaktepe Bel. 2 - Afjet Afyonspor 0
İnegölspor 2 - Kastamonuspor 1966 1
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