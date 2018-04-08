İşte Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Sancaktepe Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Karatutlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kastamonu Gazi
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Youssef Yeşilmen, Muhammet Haşim Çoban, Savaş Tağa, Seydi Kayasoy, Mustafa Pınar, Salih Sefercik, Ferit Erişçi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, Yener Demirci, İlker Avşar, Melık Derın, Umut Koçin, Mehmet Doğan, Selim Kayacı, Caner Solmaz, Recep Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Karatutlu, Aykut Küçük, Cemil Tunç, Saddam Doğu Yılmaz
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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