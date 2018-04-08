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Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
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MERSİN İDMANYURDU - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, , Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Emre Can Dönmez, Oğuz Can Yorulmuş

Teknik Direktör: Nasır Belci

Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Erkan Yetişmiş, Evren Özyiğit, Murat Akçay, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Necati Selçuk Şahin, Cengizhan Öztürk, Arif Dilmeç, Mehmet Semih Güçlü

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