Mersin İdmanyurdu - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Mersin
Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, , Mert Arabacı, Batuhan Yarbaşar, Emir Kaan Gültekin, Hüseyin Dalmış, Emre Güney Aras, Emre Can Dönmez, Oğuz Can Yorulmuş
Teknik Direktör: Nasır Belci
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Eyüpspor: Gencay Erten, Doğukan Bad, Atakan Arslan, Ahmet Devret, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Erkan Yetişmiş, Evren Özyiğit, Murat Akçay, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Hakem: Necati Selçuk Şahin, Cengizhan Öztürk, Arif Dilmeç, Mehmet Semih Güçlü
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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