İşte Bodrum Bel. - Bucaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Bodrum Bel. - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Bodrum Bel.: Agah Oktay Yılmaz, Şaban Yılmaz Genişyürek, Emre Şahin, Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Aran, Emre Balak, Abdullah Balıkçı, Orhan Aktaş, Mehmet İncebacak, Erçağ Evirgen, Medeni Bingöl
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Haberleri İstatistikleri
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Ömer Kanberoğlu, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Devrim Bekar, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız, Burak Pakkan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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