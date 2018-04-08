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İşte Bodrum Bel. - Bucaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BODRUM BEL. - BUCASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bodrum Bel. - Bucaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Bodrum Bel. ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bodrum Bel. - Bucaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Bodrum Bel. - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Bodrum Bel.: Agah Oktay Yılmaz, Şaban Yılmaz Genişyürek, Emre Şahin, Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Aran, Emre Balak, Abdullah Balıkçı, Orhan Aktaş, Mehmet İncebacak, Erçağ Evirgen, Medeni Bingöl

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Ömer Kanberoğlu, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Devrim Bekar, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör:

Hakem: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız, Burak Pakkan

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