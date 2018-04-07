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Fethiyespor 2 - Sakaryaspor 2
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FETHİYESPOR 2 - SAKARYASPOR 2

Fethiyespor 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Fethiyespor ile Sakaryaspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fethiyespor 2 - Sakaryaspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Fethiyespor ile Sakaryaspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fethiyespor: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı, Ramazan Işık, Fahri Akyol, Yiğit Yöney (90' Efe Karaoğlu), Anıl Taşdemir, Kazım Dülger, Metin Sevinç (64' Umut Sözen), Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sakaryaspor: Ferhat Kaya, Cenk Kaplan, Hakkı Can Aksu, Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Cem Ekinci, Mahir Sağlık, Ramazan Çevik, Yunus Emre Yalçın (57' Sezer Badur)

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Abdulkadir Döner, Raşit Yorgancılar

Goller: DK 8: Üstün Bilgi (Fethiyespor), DK 41: Ramazan Çevik (Sakaryaspor), DK 46: Cem Ekinci (Sakaryaspor), DK 88: Anıl Taşdemir (Fethiyespor)

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