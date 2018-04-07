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Beşiktaş 5 - Göztepe 1
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BEŞİKTAŞ 5 - GÖZTEPE 1

Beşiktaş 5 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

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Beşiktaş 5 - Göztepe 1

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Adriano Correia, Dusko Tosic, Caner Erkin (82' Cyle Larin), Ryan Babel, Jeremain Lens (76' Domagoj Vida), Gary Medel, Necip Uysal, Anderson Talisca, Alvaro Negredo (73' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Tanju Kayhan (82' Axel N'gando), Sabri Sarıoğlu, Leo Schwechlen, Selçuk Şahin (50' Tayfur Bingöl), Rajko Rotman, Andre Poko, Demba Ba, Andre Castro, Halil Akbunar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

Goller: DK 19: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 26: Gary Medel (Beşiktaş), DK 64: Dusko Tosic (Beşiktaş), DK 71: Halil Akbunar (Göztepe), DK 86: Cyle Larin (Beşiktaş), DK 87: Ryan Babel (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 16: Demba Ba (Göztepe), DK 42: Leo Schwechlen (Göztepe), DK 56: Tanju Kayhan (Göztepe), DK 78: Rajko Rotman (Göztepe), DK 90: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 90: Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: DK 78: Rajko Rotman (Göztepe)

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