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Muharrem Usta göz yaşlarını tutamadı!
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MUHARREM USTA GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI!

Muharrem Usta göz yaşlarını tutamadı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, göz yaşlarıyla veda etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, göz yaşlarıyla veda etti. Maç sonrası bordo-mavili oyuncuların başkan Usta'ya el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı. 

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'daki görevine yarın yapılacak olan kongreyle birlikte veda edecek olan Muharrem Usta, elde edilen farklı galibiyetin ardından bordo-mavili futbolcuların el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı.

Göz yaşlarını tutamayan Muharrem Usta'yı, başkan adayı Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşları teselli etti. Kısa bir süre koltukta oturan Usta, daha sonra yönetici arkadaşlarıyla birlikte kendisine ayrılan bölümden ayrıldı.
 

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