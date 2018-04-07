Fethiyespor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Fethiyespor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Üstün Bilgi, Erdi Bakırcı, Metin Sevinç, Anıl Taşdemir, Fatih Kaldan, Ahmet Dereli, Hikmet Yiğit Yöney, Kazım Dülger, Emrullah Yıldırım, Fahri Akyol, Ramazan Işık
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Cem Ekinci, Ramazan Çevik, Ferhat Yazgan, Yunus Emre Yalçın, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Ferhat Kaya
Teknik Direktör: Engin Korukır
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Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Abdulkadir Döner, Raşit Yorgancılar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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