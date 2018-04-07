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Fethiyespor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
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FETHİYESPOR - SAKARYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fethiyespor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Fethiyespor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fethiyespor - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 30. haftasında Fethiyespor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Üstün Bilgi, Erdi Bakırcı, Metin Sevinç, Anıl Taşdemir, Fatih Kaldan, Ahmet Dereli, Hikmet Yiğit Yöney, Kazım Dülger, Emrullah Yıldırım, Fahri Akyol, Ramazan Işık

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Cem Ekinci, Ramazan Çevik, Ferhat Yazgan, Yunus Emre Yalçın, Karahan Yasir Subaşı, Hakkı Can Aksu, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Ferhat Kaya

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Abdulkadir Döner, Raşit Yorgancılar

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