Beşiktaş - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Necip Uysal, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Tanju Kayhan, Wallace Reıs Da Sılva, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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