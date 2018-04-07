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Beşiktaş - Göztepe maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Göztepe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Necip Uysal, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Selçuk Şahin, Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Demba Ba, Tanju Kayhan, Wallace Reıs Da Sılva, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

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