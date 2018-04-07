Trabzonspor 4 - Kayserispor 0
Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Olcay Şahan (83' Fabian Castillo), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi (28' Uğur Demirok), Abdülkadir Ömür (88' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Erkan Kaş, Levent Gülen (67' Fernando Boldrin), Tiago Lopes, Ryan Mendes (58' William De Amorim), Cristian Sapunaru, Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Umut Bulut, Artem Kravets (66' Asamoah Gyan)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Yaşar Kemal Uğurlu
Goller: DK 53: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 62: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 66: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 76: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 45: Levent Gülen (Kayserispor), DK 52: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
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