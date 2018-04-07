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Trabzonspor 4 - Kayserispor 0
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TRABZONSPOR 4 - KAYSERİSPOR 0

Trabzonspor 4 - Kayserispor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.

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Trabzonspor 4 - Kayserispor 0

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Okay Yokuşlu, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Olcay Şahan (83' Fabian Castillo), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi (28' Uğur Demirok), Abdülkadir Ömür (88' Hugo Rodallega), Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Erkan Kaş, Levent Gülen (67' Fernando Boldrin), Tiago Lopes, Ryan Mendes (58' William De Amorim), Cristian Sapunaru, Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Umut Bulut, Artem Kravets (66' Asamoah Gyan)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Yaşar Kemal Uğurlu

Goller: DK 53: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 62: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 66: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 76: Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 45: Levent Gülen (Kayserispor), DK 52: Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

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