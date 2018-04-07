﻿
Ankara derbisinde seri eşitlendi...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DERBİSİNDE SERİ EŞİTLENDİ...

Ankara derbisinde seri eşitlendi...

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

299 Okunma

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşması 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanan takım, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşin Erginay

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Emre Savaş, Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı)

Maliye Piyango: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel, Aslan Ekşi)

Setler: 25-16, 25-16, 26-24

Süre: 81 dakika (22, 24, 35)

ETİKETLER
1
Şampiyonluk adına önemli bir galibiyet...
Keçiörengücü 1 - İnegölspor 0
4
Ankaragücü bir virajı daha kazasız geçti...
Ankara Demirspor 5 - Anagold 24Erzincanspor 0
İşte Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler
İşte Keçiörengücü - İnegölspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿