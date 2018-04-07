Ankara derbisinde seri eşitlendi...

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Ziraat Bankası, Maliye Piyango'yu 3-0 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Serinin üçüncü ve son karşılaşması 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabakayı kazanan takım, Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamlayarak gelecek sezon CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşin Erginay
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Emre Savaş, Kurek, Koray Şahin (Volkan Döne, Enes Atlı)
Maliye Piyango: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel, Aslan Ekşi)
Setler: 25-16, 25-16, 26-24
Süre: 81 dakika (22, 24, 35)
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