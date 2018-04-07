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Keçiörengücü 1 - İnegölspor 0
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KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - İNEGÖLSPOR 0

Keçiörengücü 1 - İnegölspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Keçiörengücü ile İnegölspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

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Keçiörengücü 1 - İnegölspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Keçiörengücü ile İnegölspor Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Rıdvan Koçak, Sinan Morgil, Erdi Dikmen, Efe Can Çölbekler (77' Umut Pusat), Ayhan Gürbüz, Burak Aydın, İlyas Yavuz (65' Uğur Utlu), Ahmet Güven (67' Okan Eken), Abdurrahman Kuyucu

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Emrah Dağ (88' Ömer Faruk Çalışkan), Murat Şimşek, Gökhan Kurumuş, Ali Sakal (46' Ahmet Hakan Şahin), Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Enes Bayır, Cengiz Ötkün, Enes Ata (46' Uğur Parlak)

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Hakem: Veli Karakaya, Cem Özbay, Caner Eroğlu, Direnç Tonusluoğlu

Gol: DK 90: (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: DK 23: Emirhan Aydoğan (İnegölspor), DK 27: Erdi Dikmen (Keçiörengücü), DK 42: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü), DK 89: Burak Aydın (Keçiörengücü), DK 90: Murat Şimşek (İnegölspor)

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