Ankaragücü bir virajı daha kazasız geçti...

Site Yorumları

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4 FK 7 Nisan 201817:41 Umraniyeyi yeneleyim manisada 25.000 kisi ile sampiyonluk kutlayalim

3 Eskikurt 7 Nisan 201817:37 Ankaragucumuz 3 TFF. 2 macin sonucu bu sekilde yazilmali her zaman sen kazanamazsin onbir tane aslan yurekli adam cikar fiyakani bozar haftaya umraniye adindaki mahalle takiminin da fiyakasini bozacagiz istemesende biz SAMPYON olacagiz cunku senindegil allahin adaleti tecelli edecek sayin tff.

2 Alparslan 7 Nisan 201817:25 Şükürler olsun.Futbolcularımızı ve teknik ekibi tebrik ederim.Gazişehir yenildi yarında Ümraniye puan kaybederse haftaya Ümraniyeden alacağımız bir puanla bile süper ligin kapısını aralarız.