Ankaragücü bir virajı daha kazasız geçti...

MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 2
TFF 1.Lig 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Giresunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-2 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, Anton Putsila (90' Marc Kibong Mbamba), Kenan Özer (69' Tonia Tisdell), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde (83' İlhan Parlak)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Muhammet Reis (82' Hakan Barış), Ahmed Abed (82' Mert Örnek), Dodo (58' Fatih Atik), Henrique Almeida, Dmytro Korkishko
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut, Burak Şeker
Goller: DK 3: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 8: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 15: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 36: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 74: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: DK 33: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 34: Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), DK 45: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 59: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 71: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 89: Hakan Barış (Giresunspor)
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