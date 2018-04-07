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Ankaragücü bir virajı daha kazasız geçti...
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ANKARAGÜCÜ BİR VİRAJI DAHA KAZASIZ GEÇTİ...

Ankaragücü bir virajı daha kazasız geçti...

TFF 1.Lig 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Giresunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-2 kazandı.

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MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 2

TFF 1.Lig 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Giresunspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-2 kazandı.

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Arif Morkaya, Anton Putsila (90' Marc Kibong Mbamba), Kenan Özer (69' Tonia Tisdell), Mehmet Umut Nayir, Olanrewaju Kehinde (83' İlhan Parlak)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Giresunspor: Ahmet Şahin, Panajotis Dimitriadis, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Abdülkerim Bardakçı, Muhammet Reis (82' Hakan Barış), Ahmed Abed (82' Mert Örnek), Dodo (58' Fatih Atik), Henrique Almeida, Dmytro Korkishko

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut, Burak Şeker

Goller: DK 3: Anton Putsila (MKE Ankaragücü), DK 8: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 15: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 36: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 74: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: DK 33: Henrique Almeida (Giresunspor), DK 34: Abdülkerim Bardakçı (Giresunspor), DK 45: Gençer Cansev (MKE Ankaragücü), DK 59: Arif Morkaya (MKE Ankaragücü), DK 71: Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), DK 89: Hakan Barış (Giresunspor)
 

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4
FK
7 Nisan 201817:41
Umraniyeyi yeneleyim manisada 25.000 kisi ile sampiyonluk kutlayalim
3
Eskikurt
7 Nisan 201817:37
Ankaragucumuz 3 TFF. 2 macin sonucu bu sekilde yazilmali her zaman sen kazanamazsin onbir tane aslan yurekli adam cikar fiyakani bozar haftaya umraniye adindaki mahalle takiminin da fiyakasini bozacagiz istemesende biz SAMPYON olacagiz cunku senindegil allahin adaleti tecelli edecek sayin tff.
2
Alparslan
7 Nisan 201817:25
Şükürler olsun.Futbolcularımızı ve teknik ekibi tebrik ederim.Gazişehir yenildi yarında Ümraniye puan kaybederse haftaya Ümraniyeden alacağımız bir puanla bile süper ligin kapısını aralarız.
1
Tebrikler
7 Nisan 201817:13
Basta td kartal olmak uzere Tum futbolcularimizi kutluyorum. Boyle gayretli istekli oynarsaniz karsinizda kimse duramaz. Iste muhtesem seyircimize verilen haksiz cezaya en guzel cevabi sahada oyuncularimiz verdi. Ilk kez birinci dakikadan itibaren etkili oynadik ve golu bulduk ama iki anlamsiz golle geriye dustuk. Sonrasinda futbolcularimiz kendilerine yakisan sekilde oynayinca uc puan geldi hepinize tesekkurle
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