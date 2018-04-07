Erokspor 0 - Kırıkhanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Erokspor ile Kırıkhanspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Adem Aydın, Aykut Emre Yakut (81' Sedat Debreli), Safa Çağlar, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer (73' Engin Berk Nebioğlu), Uğur Işıkal (46' Mert Somay)
Teknik Direktör: Zafer Turan
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Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, İzzet Canlıka, Alparslan Boyraz, Berat Şahiner (90' Metehan Uçak), Burak Seres, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ahmet Karaman, İlyas Yılmaz, Mustafa Olcaytu Ergen, Erkan Sancar (41' Oğuzhan Bayıroğlu), Taylan Özgün
Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş
Sarı Kartlar: DK 11: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 12: Alper Karaman (Erokspor), DK 77: Taylan Özgün (Kırıkhanspor), DK 86: İzzet Canlıka (Kırıkhanspor), DK 87: Burak Seres (Kırıkhanspor)
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