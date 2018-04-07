﻿
Erokspor 0 - Kırıkhanspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

EROKSPOR 0 - KIRIKHANSPOR 0

Erokspor 0 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Erokspor ile Kırıkhanspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

252 Okunma

Erokspor 0 - Kırıkhanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Erokspor ile Kırıkhanspor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Erokspor: Behram Zülaloğlu, Rızvan Şahin, Alişan Ural, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Tolga Tekin, Adem Aydın, Aykut Emre Yakut (81' Sedat Debreli), Safa Çağlar, Alper Karaman, Cerem Talha Dinçer (73' Engin Berk Nebioğlu), Uğur Işıkal (46' Mert Somay)

Teknik Direktör: Zafer Turan

Kırıkhanspor: Ferdi Yalçın, İzzet Canlıka, Alparslan Boyraz, Berat Şahiner (90' Metehan Uçak), Burak Seres, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ahmet Karaman, İlyas Yılmaz, Mustafa Olcaytu Ergen, Erkan Sancar (41' Oğuzhan Bayıroğlu), Taylan Özgün

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş

Sarı Kartlar: DK 11: Mehmet Akif Şerifoğlu (Kırıkhanspor), DK 12: Alper Karaman (Erokspor), DK 77: Taylan Özgün (Kırıkhanspor), DK 86: İzzet Canlıka (Kırıkhanspor), DK 87: Burak Seres (Kırıkhanspor)

﻿

ETİKETLER #Kırıkhanspor
İşte Erokspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Kırıkhanspor 0 - Darıca G.Birliği 5
Kırıkhanspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
6
Ahmet Gökçek'ten kulüplere öneri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿