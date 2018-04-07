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Tire 1922 Spor 2 - Turgutluspor 0
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TİRE 1922 SPOR 2 - TURGUTLUSPOR 0

Tire 1922 Spor 2 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Tire 1922 Spor ile Turgutluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-0 kazandı.

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Tire 1922 Spor 2 - Turgutluspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Tire 1922 Spor ile Turgutluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-0 kazandı.

Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (67' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (85' Yunus Şimşek), Sergen Yakupçebioğlu (58' Güner Okay)

Teknik Direktör: Nihat Balan

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Abdullah Berkay Velivar, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Fatih Çakır (80' Ferhat Katipoğlu), Emin Altunay, Fatih Somuncu (62' Mehmet Berber), Kadir Torbacı, Oğuz Yıldırım, Ozan Şamiloğlu (46' Yaşar Yılmaz)

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Hakem: Ali Akdeniz, Koray Can Karadedeli, Harun Öztekin, Şevket Can Arslan

Goller: DK 28: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 68: Güner Okay (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 9: Hasan Akdemir (Tire 1922 Spor), DK 15: Abdullah Berkay Velivar (Turgutluspor), DK 26: Ersin Aslantoğ (Tire 1922 Spor), DK 59: Mustafa Özgen (Turgutluspor), DK 73: Kadir Torbacı (Turgutluspor), DK 90: Güner Okay (Tire 1922 Spor)

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