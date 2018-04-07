﻿
Yomraspor 2 - Erbaaspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

YOMRASPOR 2 - ERBAASPOR 1

Yomraspor 2 - Erbaaspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Yomraspor ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Yomraspor 2-1 kazandı.

267 Okunma

Yomraspor 2 - Erbaaspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Yomraspor ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 2-1 kazandı.

Yomraspor: Furkan Keleş, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Şenol Özyurt, Mustafa Soytaş (60' Alaattin Tosun), Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Enes Erdal İç (60' Ozan Çetinkaya), Yasin Reis (60' Osman Mertoğlu)

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Erbaaspor: Alptekin Teytey, Berk Kal, Ömer Demircan (76' Sefa Yumuşakkaya), Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Murat Kara, Özgür Meriç Gayretli (75' Eşref Koçak), Taner Kahriman, Soner Gönül, Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Safa Yılmaz, M.mithat Levent, Kerem Candaş, Lütfullah Aslan

Goller: DK 52: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 67: Ali Özgür Basa (Yomraspor), DK 85: Sinan Altınel (Yomraspor)

Sarı Kartlar: DK 23: Murat Kara (Erbaaspor), DK 25: Ömer Demircan (Erbaaspor), DK 35: Yasin Reis (Yomraspor), DK 50: Onur Akdeniz (Erbaaspor), DK 90: Muhammet Mahmut Emir (Yomraspor), DK 90: Osman Mertoğlu (Yomraspor)

Kırmızı Kart: DK 75: Mustafa Soytaş (Yomraspor)

﻿

Yomraspor - Erbaaspor maç kadroları belli oldu...
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Erbaaspor 1 - Bayrampaşa 2
İşte Erbaaspor - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
Ofspor 1 - Yomraspor 0
Ofspor - Yomraspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿