Yomraspor 2 - Erbaaspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Yomraspor ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 2-1 kazandı.
Yomraspor: Furkan Keleş, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Şenol Özyurt, Mustafa Soytaş (60' Alaattin Tosun), Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Enes Erdal İç (60' Ozan Çetinkaya), Yasin Reis (60' Osman Mertoğlu)
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Alptekin Teytey, Berk Kal, Ömer Demircan (76' Sefa Yumuşakkaya), Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Murat Kara, Özgür Meriç Gayretli (75' Eşref Koçak), Taner Kahriman, Soner Gönül, Murat Hacıoğlu, Emirhan Atilla
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Safa Yılmaz, M.mithat Levent, Kerem Candaş, Lütfullah Aslan
Goller: DK 52: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 67: Ali Özgür Basa (Yomraspor), DK 85: Sinan Altınel (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Murat Kara (Erbaaspor), DK 25: Ömer Demircan (Erbaaspor), DK 35: Yasin Reis (Yomraspor), DK 50: Onur Akdeniz (Erbaaspor), DK 90: Muhammet Mahmut Emir (Yomraspor), DK 90: Osman Mertoğlu (Yomraspor)
Kırmızı Kart: DK 75: Mustafa Soytaş (Yomraspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.