Çatalca Spor 1 - Bayburtspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Çatalca Spor ile Bayburtspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çatalca Spor: Mustafa Hoşoğlu, Arif Güner, Selçuk Çalışır, Mehmet Kahvecioğlu, Deniz Bağlan (45' Eyüpcan Delibalta), Emre Turgut, Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, İsmail Sarı, Veysel Kılıç (84' Ufuk Özcan), Barış Dillioğlu
Teknik Direktör: Mehmet Çelik
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Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güney Tutcuoğlu, Berkay Çakır, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak, Gökhan Korkmaz (46' Güray Gazioğlu), Mert Özyıldırım (75' Nazif Şener), Eren Açıkgöz (65' Hacı Şükrü Çiçek), Coşkun Yılmaz
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Güngör, Birtan Yavuz, Çağdaş Yüksel Çağ, Ömer Kocabey
Goller: DK 67: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 90: Güney Tutcuoğlu (Bayburtspor)
Sarı Kartlar: DK 42: Berkay Çakır (Bayburtspor), DK 42: Selçuk Çalışır (Çatalca Spor), DK 52: Barış Dillioğlu (Çatalca Spor), DK 75: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 88: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor)
Kırmızı Kart: DK 44: Arif Güner (Çatalca Spor)
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