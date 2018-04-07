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Adana Demirspor 2 - Manisaspor 1
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ADANA DEMİRSPOR 2 - MANİSASPOR 1

Adana Demirspor 2 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Manisaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

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Adana Demirspor 2 - Manisaspor 1

TFF 1.Lig 30. haftasında Adana Demirspor ile Manisaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Savaş Yılmaz, Gege Geirton, Kubilay Sönmez (46' Robert Tambe), Mustafa Yılmaz (74' Sergiy Politylo), Theodore Mendy

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Manisaspor: Zafer Görgen, Hüseyin Tok, Akın Açık (55' Bayram Büstaç), Berk Cambaz, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Ömer Buğdaycı, Kemal Temel, Ulaş Doğuş Kaya (73' ), Alper Önal, Asım Hamzaçebi (90' )

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Malok, Seyfettin Ünal, Deniz Caner Özaral, Bilal Köseoğlu

Goller: DK 13: Alper Önal (Manisaspor), DK 49: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 87: Theodore Mendy (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Ömer Buğdaycı (Manisaspor), DK 53: Alper Önal (Manisaspor), DK 68: Berk Cambaz (Manisaspor), DK 78: Erhan Kartal (Adana Demirspor)

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