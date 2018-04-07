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Sultanbeyli Bel. 5 - Tekirdağspor 3
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SULTANBEYLİ BEL. 5 - TEKİRDAĞSPOR 3

Sultanbeyli Bel. 5 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 5-3 kazandı.

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Sultanbeyli Bel. 5 - Tekirdağspor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 30. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 5-3 kazandı.

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün (47' Mehmet Ali Kıran), Safa Ali Memnun, Anıl Gir, Dursun Türk, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (77' Gökhan Sürücü), Gökhan Cingirt, Semih Ergül, Feyzullah Şahin Güneş (75' Hakan Akman)

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Tekirdağspor: Onur Parlar, Mert Güney, Burak Aydın, Emre Kars (71' Muhammed Oğuzhan Ceylan), İbrahim Can Köse, Yunus İlgen, Mert Yıldız, Nurullah Serbest, Tarkan Hancı, Vedat Saygı (65' Rıza Çetiner), Mücahit Özkul (46' Berk Akıncı)

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Özgün Karakoçlu, Özcan Sultanoğlu, Adem Bozkurt

Goller: DK 21: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 28: Tarkan Hancı (Tekirdağspor), DK 35: Semih Ergül (Sultanbeyli Bel.), DK 45: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 56: Safa Ali Memnun (Sultanbeyli Bel.), DK 61: Anıl Gir (Sultanbeyli Bel.), DK 74: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 88: Muhammed Oğuzhan Ceylan (Tekirdağspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Fatih Dalgıç (Sultanbeyli Bel.), DK 66: Dursun Türk (Sultanbeyli Bel.), DK 89: Gökhan Sürücü (Sultanbeyli Bel.)

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