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Hatayspor 2 - Sarıyer 0
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HATAYSPOR 2 - SARIYER 0

Hatayspor 2 - Sarıyer 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Hatayspor ile Sarıyer Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.

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Hatayspor 2 - Sarıyer 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Hatayspor ile Sarıyer Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (73' Mithat Yaşar), Hamza Gür (86' Mehmet Tosun), Sinan Kurumuş (79' Taha Balcı)

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Ozan Solak, Hüsnü Başkurt (56' Yusuf Yalçın Arslan), Ali Zorlu, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy (65' Doğukan Emeksiz), Yaser Yıldız (76' Kerem Çalışkan), Bertul Kocabaş

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hakem: Semih Kurt, Çağlar Mehmet Uludağ, Hidayet Zeybek, Barkın Kara

Goller: DK 35: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 60: Sinan Kurumuş (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 12: Alim Harlak (Sarıyer), DK 34: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 55: Ali Zorlu (Sarıyer), DK 62: Fatih Kara (Sarıyer)

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Hatayspor - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Kocaeli Birlik Spor 1 - Hatayspor 6
Sarıyer 2 - Keçiörengücü 5
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