Hatayspor 2 - Sarıyer 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Hatayspor ile Sarıyer Antakya Atatürk Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (73' Mithat Yaşar), Hamza Gür (86' Mehmet Tosun), Sinan Kurumuş (79' Taha Balcı)
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fırat Sezer, Fatih Kara, Serkan Yalçın, Ozan Solak, Hüsnü Başkurt (56' Yusuf Yalçın Arslan), Ali Zorlu, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy (65' Doğukan Emeksiz), Yaser Yıldız (76' Kerem Çalışkan), Bertul Kocabaş
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Çağlar Mehmet Uludağ, Hidayet Zeybek, Barkın Kara
Goller: DK 35: Sinan Kurumuş (Hatayspor), DK 60: Sinan Kurumuş (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 12: Alim Harlak (Sarıyer), DK 34: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 55: Ali Zorlu (Sarıyer), DK 62: Fatih Kara (Sarıyer)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.