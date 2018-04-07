Ankara Demirspor 5 - Anagold 24Erzincanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Ankara Demirspor ile Anagold 24Erzincanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 5-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Süleyman Kasap, Adem Sağlam, Hüseyin Erol, Burak Sürmeli, Kerem Vapurluoğlu, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Furkan Işıkdemir (78' Murat Aydın), Hasan Kaya (69' Yolcu Mansız), Çınar Tarhan, Muhammed Enes Yılmaz (60' Burak Aydın)
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Erdi Kasapoğlu, Ferhat Çoban, Serhat Keskinsoy, Serkan Yola, Erman Kılıç (64' Batuhan Er), Cebrail Serçek, Sefa Küpeli, Mükail Baydır (42' Gökhan Payal), Atilla Aybars Garhan, Emir Can Sayar
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Yavuz Bahadır Ordu, Yusuf Doğan, Burak Olcar
Goller: DK 11: Adem Sağlam (Ankara Demirspor), DK 17: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor), DK 21: Çınar Tarhan (Ankara Demirspor), DK 36: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor), DK 45: Çınar Tarhan (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Ferhat Çoban (Anagold 24Erzincanspor), DK 37: Sebahattin Usta (Ankara Demirspor), DK 56: Erman Kılıç (Anagold 24Erzincanspor), DK 61: Hüseyin Erol (Ankara Demirspor)
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