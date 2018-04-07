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Darıca G.Birliği 5 - Yeşil Bursa 0
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DARICA G.BİRLİĞİ 5 - YEŞİL BURSA 0

Darıca G.Birliği 5 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Darıca G.Birliği ile Yeşil Bursa Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 5-0 kazandı.

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Darıca G.Birliği 5 - Yeşil Bursa 0

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Darıca G.Birliği ile Yeşil Bursa Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 5-0 kazandı.

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Yusuf Orhan (70' Enes Subaşı), Alper Tursun, Mehmet Yeniler, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Halil Çelik (75' Hakkı Yıldız), Aziz Kızılgün, Bünyamin Karataş, Doğancan Aynacı, Görkem Güven (70' Oktay Bala)

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Yeşil Bursa: Murat Pelit, İbrahim Ethem Sevinç, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, Adem Acar (60' Doğan Ateş), Fatih Şen (76' Yücel Yıldırım), Mustafa Emre Can, Hakan Yavuz, Tuncay Öndel (70' Ozan Karabacak), Ömer Çoban, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy

Hakem: Bayram Başkan, Nurettin Çiçek, Adnan Akbulut, Mehmet Şükrü Közcü

Goller: DK 30: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği), DK 49: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 54: Bünyamin Karataş (Darıca G.Birliği), DK 66: Cafercan Aksu (Darıca G.Birliği), DK 69: Görkem Güven (Darıca G.Birliği)

Sarı Kartlar: DK 58: Yusuf Orhan (Darıca G.Birliği), DK 73: Hayrullah Bilazer (Darıca G.Birliği)

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