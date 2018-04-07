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Bayrampaşa 0 - Halide Edip Adıvarspor 3
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BAYRAMPAŞA 0 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 3

Bayrampaşa 0 - Halide Edip Adıvarspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-0 kazandı.

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Bayrampaşa 0 - Halide Edip Adıvarspor 3

TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-0 kazandı.

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Gökhan Günel, Benhur Keser (53' Ahmet Güney), Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Hayrullah Akyel, Polat Güren, Said Can Açıkalın (64' Muhammet Yeşilyurt), Yavuz Ayazoğlu, Sercan Uslu (64' Hakan Yüce)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, Furkan Akbulut, Mustafa Cevret (78' Emre Balkı), Muhammed Raşit Şahingöz (66' Cemal Şener), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk (46' Bartu Kurtuldu), Emre Pınar

Teknik Direktör:

Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Muhammet Ali Doğan, Ersin İşsever, Fatih Sayar

Goller: DK 47: Mustafa Cevret (Halide Edip Adıvarspor), DK 54: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Muhammed Raşit Şahingöz (Halide Edip Adıvarspor), DK 72: Muhammet Yeşilyurt (Bayrampaşa), DK 72: Mustafa Cevret (Halide Edip Adıvarspor), DK 86: Emre Balkı (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Emre Turan (Halide Edip Adıvarspor)

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