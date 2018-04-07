Bayrampaşa 0 - Halide Edip Adıvarspor 3
TFF 3.Lig 1.Grup 30. haftasında Bayrampaşa ile Halide Edip Adıvarspor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 3-0 kazandı.
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Gökhan Günel, Benhur Keser (53' Ahmet Güney), Sefa Korkmaz, Bülent Kocabey, Hayrullah Akyel, Polat Güren, Said Can Açıkalın (64' Muhammet Yeşilyurt), Yavuz Ayazoğlu, Sercan Uslu (64' Hakan Yüce)
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, Furkan Akbulut, Mustafa Cevret (78' Emre Balkı), Muhammed Raşit Şahingöz (66' Cemal Şener), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk (46' Bartu Kurtuldu), Emre Pınar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Muhammet Ali Doğan, Ersin İşsever, Fatih Sayar
Goller: DK 47: Mustafa Cevret (Halide Edip Adıvarspor), DK 54: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Muhammed Raşit Şahingöz (Halide Edip Adıvarspor), DK 72: Muhammet Yeşilyurt (Bayrampaşa), DK 72: Mustafa Cevret (Halide Edip Adıvarspor), DK 86: Emre Balkı (Halide Edip Adıvarspor), DK 90: Emre Turan (Halide Edip Adıvarspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.