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K Karabükspor 1 - Antalyaspor 2
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K KARABÜKSPOR 1 - ANTALYASPOR 2

K Karabükspor 1 - Antalyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında K Karabükspor ile Antalyaspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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K Karabükspor 1 - Antalyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında K Karabükspor ile Antalyaspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Herve Kage (78' Cem Özdemir), Alican Karadağ (61' Adam Stahl), Leandrinho (46' Andrey Bliznichenko), Osman Çelik, Hamidou Traore, Ergin Keleş

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou (75' Ondrej Celustka), Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Nazim Sangare, Charles Fernando, Maicon Marques (59' Yekta Kurtuluş), Hakan Özmert, Deniz Kadah, Milan Jevtovic (72' Emre Güral), Souleymane Doukara

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Hakem: Koray Gençerler, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey, Tugay Kaan Numanoğlu

Goller: DK 12: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 68: Ergin Keleş (K Karabükspor), DK 83: Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı Kart: DK 90: Osman Çelik (K Karabükspor)

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