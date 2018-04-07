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Trabzonspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 28. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Fılıp Novak, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Yaşar Kemal Uğurlu

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