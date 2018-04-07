BB Erzurumspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1
TFF 1.Lig 30. haftasında BB Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep FK Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer (84' Erman Bulucu), Erhan Çelenk, Metin Yüksel (68' Taylan Antalyalı), Jasmin Scuk, Mert Nobre (81' Demba Savage), Gökhan Karadeniz
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Gökhan Alsan (58' Muhammet Ertürk), Okan Derici, Tugay Kaçar (70' Ermin Zec), Adama Ba (54' Serdar Deliktaş), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan, Mert Güzenge
Goller: DK 34: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 54: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 84: Ermin Zec (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 8: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 26: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 34: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 68: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor), DK 90: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: DK 53: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor)
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