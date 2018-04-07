﻿
BB Erzurumspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BB ERZURUMSPOR 2 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 1

BB Erzurumspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1

TFF 1.Lig 30. haftasında BB Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep FK Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

213 Okunma

BB Erzurumspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 1

TFF 1.Lig 30. haftasında BB Erzurumspor ile Gazişehir Gaziantep FK Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Lokman Gör, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Burhan Eşer (84' Erman Bulucu), Erhan Çelenk, Metin Yüksel (68' Taylan Antalyalı), Jasmin Scuk, Mert Nobre (81' Demba Savage), Gökhan Karadeniz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Gökhan Alsan (58' Muhammet Ertürk), Okan Derici, Tugay Kaçar (70' Ermin Zec), Adama Ba (54' Serdar Deliktaş), Yonathan Del Valle, Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Sarperbarış Saka, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan, Mert Güzenge

Goller: DK 34: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 54: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 84: Ermin Zec (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 8: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 26: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 34: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor), DK 68: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor), DK 90: Muhammet Ertürk (Gazişehir Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: DK 53: Gökhan Karadeniz (BB Erzurumspor)

﻿

BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri
Gazişehir Gaziantep'in hedefi Süper Lig!
Gazişehir Gaziantep FK 1 - Adana Demirspor 0
İşte Gazişehir Gaziantep FK - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿