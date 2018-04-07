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Gaziantepspor 0 - Adanaspor 3
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GAZİANTEPSPOR 0 - ADANASPOR 3

Gaziantepspor 0 - Adanaspor 3

TFF 1.Lig 30. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 3-0 kazandı.

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Gaziantepspor 0 - Adanaspor 3

TFF 1.Lig 30. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-0 kazandı.

Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, İlker Günaslan, Hasan Genç, Deniz Solmaz, Ahmet Olğun (46' Serhan Yılmaz), Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır (79' Harun Enes Nural), Yusuf Erdem (62' Mehmet Sait Üzümcü), Erdal Ahmet Özdemir

Teknik Direktör:

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Renan Foguinho, Gökhan Süzen, Berkan Yıldırım (89' Uğur Daşdemir), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (73' Ahmet Bahçıvan), Yakup Demir, Magaye Gueye, Bahattin Köse, Oğuz Han Aynaoğlu

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Hakem: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Emrah Ünal, Ferhan Kestanlıoğlu

Goller: DK 4: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 86: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 88: Uche Kalu (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Erdal Ahmet Özdemir (Gaziantepspor), DK 43: Berkan Yıldırım (Adanaspor), DK 45: Oğuz Han Aynaoğlu (Adanaspor), DK 55: Oktay Aydın (Gaziantepspor), DK 71: Hasan Genç (Gaziantepspor)

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