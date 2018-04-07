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İşte Darıca G.Birliği - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - YEŞİL BURSA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Darıca G.Birliği ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Yeşil Bursa maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Yeşil Bursa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bayram Başkan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Yusuf Orhan, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Bünyamin Cesur Karataş, Mehmet Yeniler, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik, Görkem Güven

Teknik Direktör: Mehmet Kılıç

Yeşil Bursa: Ömer Çoban, Berat Jonathan Ustabaşı, Kadir Turhan, Hakan Yavuz, Murat Pelit, Adem Acar, Fatih Şen, Ogün Bayrak, İbrahim Ethem Sevinç, Mustafa Emre Can, Tuncay Öndel

Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy

Hakem: Bayram Başkan, Nurettin Çiçek, Adnan Akbulut, Mehmet Şükrü Közcü

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