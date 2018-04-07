Tire 1922 Spor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Tire 1922 Spor - Turgutluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Nihat Yılmaz, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, Sergen Yakupçebioğlu, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Kemal Samet Özen, Mümin Talip Pazarlı, Fatih Gülmez
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Turgutluspor: Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Abdullah Berkay Velivar, Fatih Somuncu, Ferdi Başoda, Fatih Çakır, Emin Altunay, Muhammed Can, Ömer Faruk Karaman, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım
Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Akdeniz, Koray Can Karadedeli, Harun Öztekin, Şevket Can Arslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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