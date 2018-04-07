﻿
Tire 1922 Spor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

TİRE 1922 SPOR - TURGUTLUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tire 1922 Spor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Tire 1922 Spor ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

211 Okunma

Tire 1922 Spor - Turgutluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Tire 1922 Spor - Turgutluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Akdeniz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Nihat Yılmaz, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, Sergen Yakupçebioğlu, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Kemal Samet Özen, Mümin Talip Pazarlı, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Nihat Balan

Turgutluspor: Mustafa Özgen, Kadir Torbacı, Abdullah Berkay Velivar, Fatih Somuncu, Ferdi Başoda, Fatih Çakır, Emin Altunay, Muhammed Can, Ömer Faruk Karaman, Ozan Şamiloğlu, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Hamit Coşkun Yanlı

Hakem: Ali Akdeniz, Koray Can Karadedeli, Harun Öztekin, Şevket Can Arslan

﻿

Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Diyarbekirspor 0 - Tire 1922 Spor 0
Turgutluspor 1 - Gölcükspor 0
İşte Turgutluspor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
İşte Diyarbekirspor - Tire 1922 Spor maçında ilk 11'ler
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿