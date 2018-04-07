İşte Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Ankara Demirspor: Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Süleyman Kasap
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Serhat Keskinsoy, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Emir Can Sayar, Sefa Küpeli, Ferhat Çoban, Bilal Atmaca, Mükail Baydır, Serkan Yola
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Yavuz Bahadır Ordu, Yusuf Doğan, Burak Olcar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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