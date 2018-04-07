﻿
İşte Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ANKARA DEMİRSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Ankara Demirspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

238 Okunma

İşte Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Ankara Demirspor - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Ankara Demirspor: Furkan Işıkdemir, Adem Sağlam, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Kaya, Çınar Tarhan, Burak Öksüz, Sebahattin Usta, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Süleyman Kasap

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Anagold 24Erzincanspor: Serhat Keskinsoy, Erman Kılıç, Erdi Kasapoğlu, Atilla Aybars Garhan, Cebrail Serçek, Emir Can Sayar, Sefa Küpeli, Ferhat Çoban, Bilal Atmaca, Mükail Baydır, Serkan Yola

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Hakem: Atilla Karaoğlan, Yavuz Bahadır Ordu, Yusuf Doğan, Burak Olcar

﻿

Bu hafta kim kimle oynuyor? Programı veriyoruz...
Anagold 24Erzincanspor 0 - Pazarspor 0
Anagold 24Erzincanspor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...
A. Bağcılar 1 - Ankara Demirspor 4
İşte A. Bağcılar - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
Vergi kanundaki değişiklik Türk sporunu ileriye taşıyacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿