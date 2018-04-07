İşte Erokspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Hakan Belder yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Atatürk Olimpiyat
Erokspor: Alişan Ural, Adem Aydın, Cerem Talha Dinçer, Behram Zülaloğlu, Uğur Işıkal, Alper Karaman, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Aykut Emre Yakut, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Rızvan Şahin
Teknik Direktör: Zafer Turan
Haberleri İstatistikleri
Kırıkhanspor: Ahmet Karaman, Mehmet Akif Şerifoğlu, Berat Şahiner, İzzet Canlıka, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Burak Seres, İlyas Yılmaz, Ferdi Yalçın, Alparslan Boyraz, Taylan Özgün
Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş
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