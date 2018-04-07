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İşte Erokspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EROKSPOR - KIRIKHANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erokspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 30. haftasında Erokspor ile Kırıkhanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Erokspor - Kırıkhanspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Kırıkhanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 30. Haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Hakan Belder yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Atatürk Olimpiyat

Erokspor: Alişan Ural, Adem Aydın, Cerem Talha Dinçer, Behram Zülaloğlu, Uğur Işıkal, Alper Karaman, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Aykut Emre Yakut, Safa Çağlar, Tolga Tekin, Rızvan Şahin

Teknik Direktör: Zafer Turan

Kırıkhanspor: Ahmet Karaman, Mehmet Akif Şerifoğlu, Berat Şahiner, İzzet Canlıka, Erkan Sancar, Mustafa Olcaytu Ergen, Burak Seres, İlyas Yılmaz, Ferdi Yalçın, Alparslan Boyraz, Taylan Özgün

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Hakem: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Demokrat Özgür Güneş

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